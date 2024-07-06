أمريكا.. خطة لإعدام نصف مليون بومة

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية عن خطة للقضاء على ما يقرب من 450 ألف بومة على مدى ثلاثة عقود، في محاولة لإنقاذ «البومة المرقطة» المهددة بالانقراض في ولايات أوريغون وواشنطن وكاليفورنيا.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة «سكاي نيوز»، أن البومة المرقطة، وهي من أنواع البوم الأصلي في الساحل الغربي، تواجه خطر الانقراض بسبب «البومة المخططة» الغازية التي انتشرت من شرق الولايات المتحدة.

وتتكاثر البومة المخططة بأعداد أكبر وتحتاج إلى مساحة أقل للبقاء، مما يجعل البومة المرقطة غير قادرة على المنافسة.

ووفقا للموقع، فإنه ستتم عملية الإعدام بواسطة رماة مدربين في غابات الساحل الغربي، حيث سيتم استدراج البوم المخططة باستخدام أصوات جاذبة مسجلة ثم إطلاق النار عليها.

لكن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا بين دعاة حماية البيئة والحيوانات، حيث يعتبرها البعض حلا قاسيا وغير فعال، بينما يراها آخرون ضرورية لإنقاذ البومة المرقطة من الانقراض.