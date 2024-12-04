أمريكا.. «داء الكلب» يودي بحياة معلمة

توفيت معلمة من ولاية كاليفورنيا الأمركية بعد أن عضها خفاش، مصاب “بداء الكلب”.

وحذر مسؤولو الصحة العامة من “مخاطر الخفافيش، التي تعد المصدر الأكثر شيوعا لداء الكلب لدى البشر في الولايات المتحدة، بعد وفاة المُعلمة “ليا سينينغ”.

وقالت صديقة سينينغ، لورا سبوتش، لمحطة “كي إف إس إن – تي في”، “إن سينينغ البالغة من العمر 60 عاما”، اكتشفت وجود خفاش في فصلها الدراسي، وحاولت التقاطه وأخذه إلى الخارج، لكنها تعرضت لعضته”.

وأضافت سبوتش، “أن “سينينغ” لم تظهر عليها أعراض “داء الكلب” على الفور، لكنها أصيبت بالمرض بعد أسابيع وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أصيبت بغيبوبة وتوفيت بعد أيام”.