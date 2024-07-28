أمريكا.. دواء لعلاج «حب الشباب» يودي بحياة فتاة

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن المراهقة “إيزي ماكينزي” توفيت إثر استخدامها دواء لعلاج حب الشباب”.

وحسب الصحيفة، “توفيت المراهقة بعد مرور 3 أشهر على إصابتها بمتلازمة رد الفعل الدوائي مع فرط الحمضات والأعراض الجهازية المعروفة بـ”DRESS”، وهي رد فعل تحسسي نادر وشديد للأدوية المستخدمة غالبا لعلاج حب الشباب والصرع والنقرس”.

ووفق الصحيفة، قال متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، “في عام 2020، بدأت التحذيرات حول متلازمة “DRESS” تظهر لأول مرة على ملصقات دواء “التريميثوبريم-السلفاميثوكسازول” وهو مضاد حيوي لعلاج حب الشباب، حيث كان قد وُصف للمراهقة المتوفية “ماكينزي” قبل ذلك بنحو 5 سنوات”.

وقال مدير استشارات الأمراض الجلدية في مستشفى ماساتشوستس العام، ستيفن تشين: “يجب أن يكون معظم الأطباء قد تعلموا عن متلازمة (DRESS) في كلية الطب، لكن يمكن بسهولة تجاهلها، خصوصا أنها نادرة نسبيا، حيث تضيع بين كل الحقائق والمعلومات الأخرى التي من المفترض أن تتعلمها”.

يذكر أن “متلازمة “DRESS” هي واحدة من عدة تفاعلات جلدية ضارة، لكنها على عكس متلازمة ستيفنس جونسون “SJS” التي تؤثر بشكل أساسي على الجلد، فإن التأثيرات تشمل أيضا الأعضاء الداخلية، مما يجعل من الصعب تحديدها بسرعة”، وفق الصحيفة”.

ووفق الصحيفة، “اكتُشفت متلازمة “DRESS” لأول مرة في الخمسينيات، عندما كانت تسببها أدوية علاج السل، وتغير اسمها عدة مرات على مر السنين، ويُحذر الأطباء من أن متلازمة “DRESS” هي رد فعل متأخر، حيث تظهر الأعراض بعد أسبوعين من الجرعة الأولى من الدواء”.

وقالطبيب الجلدية المقيم في “UCLA Health” بالولايات المتحدة، كايل تشينغ، “إنه شاهد خلال مسيرته الطبية التي استمرت 12 عاما، وفاة مريضين بسبب المتلازمة، لأنهما وصلا إلى الرعاية الصحية مع فشل الكبد والرئتين والقلب، ومع ذلك، لا ينبغي للمرضى أن يخافوا من تناول الأدوية الشائعة، لكن إذا أصيبوا بطفح جلدي أو حمى، فعليهم التوقف عن تناول الدواء على الفور”.