أمريكا.. زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب قبالة ألاسكا وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأميركية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات تسونامي في مناطق عدة جنوب الولاية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS).

ووقع الزلزال في الساعة 12:37 ظهرًا، على بُعد نحو 87 كيلومترًا جنوب بلدة ساند بوينت، وعلى عمق ضحل نسبيًا بلغ 20.1 كيلومترًا، ما يزيد من احتمال تأثيره على المناطق الساحلية المجاورة.

تأكيد حدوث تسونامي وتحذيرات لسواحل ألاسكا

أكد مركز التحذير من موجات تسونامي الوطني في مدينة بالمر أن تسوناميًا تم رصده بالفعل، وقال في بيان: “تم تأكيد حدوث تسونامي، ومن المتوقع حدوث بعض التأثيرات”.

وشملت التحذيرات جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، وتحديدًا المناطق الممتدة من كينيدي إنترانس إلى ممر يونيماك، بينما لم تُصدر تحذيرات لمناطق بعيدة مثل الساحل الغربي الأميركي أو هاواي.

ألاسكا ضمن “حلقة النار” النشطة زلزاليًا

وتقع ألاسكا ضمن نطاق “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم. ويُذكّر هذا الزلزال بحدث تاريخي وقع في مارس 1964، عندما ضرب زلزال بلغت قوته 9.2 درجات المنطقة، وهو الأقوى في تاريخ أميركا الشمالية، وتسبب آنذاك في دمار واسع وموجات تسونامي مدمّرة راح ضحيتها أكثر من 250 شخصًا.

وكانت شبه جزيرة ألاسكا قد شهدت في يوليو 2023 زلزالًا مشابهًا بلغت قوته 7.2 درجات، لكنه لم يسفر عن أضرار تُذكر.

وتراقب السلطات الأميركية الوضع عن كثب تحسّبًا لأي تطورات إضافية، في وقت تتواصل فيه عمليات التقييم الأولية للتأثيرات المحتملة على المناطق الساحلية.