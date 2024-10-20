أمريكا.. سحب كميات كبيرة من الأسواق لمنتج غذائي شهير  

قامت شركة في الولايات المتحدة بسحب المئات من منتجات “الوافل” المجمدة التي تباع في متاجر رئيسية مثل “وول مارت” و”تارغت”.

وقالت شركة “تري هاوس فوود”، “إنها أصدرت أمر السحب الطوعي بعد اكتشاف احتمال التلوث ببكتيريا الليستيريا، أثناء الفحوصات الروتينية في مصنعها”، مشيرة إلى أن “إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات التنظيمية الغذائية الكندية على علم بعملية السحب”.

هذا “ويمكن أن تسبب العدوى بالليستيريا أمراضا خفيفة تشمل الحمى والإسهال، أو مشاكل أكثر خطورة، وتعتبر هذه العدوى أكثر خطورة على النساء الحوامل، والمواليد الجدد، والبالغين فوق 65 عاما، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وتقدّر مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، أن 1600 شخص يصابون بالليستيريا كل عام في الولايات المتحدة، ويتوفى 260 نتيجة الإصابة بها”.