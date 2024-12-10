الولايات المتحدة.. سحب مضاد اكتئاب شائع لاحتوائه مادة مسرطنة

سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA“، “مئات العبوات من مضاد اكتئاب شائع لاحتوائه على مادة كيميائية قد تكون مسببة للسرطان”.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، “سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، “أكثر من 233 ألف عبوة من مضاد اكتئاب “دولوكستين” لاحتوائه على مستويات عالية من مادة كيميائية قد تكون مسببة للسرطان وتستخدم في وقود الصواريخ”.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن “عقار “دولوكستين” الشائع يحتوي على مادة N-nitroso-duloxetine، وهي شوائب ناتجة عن عملية التصنيع وتنتمي إلى مجموعة مواد كيميائية تسمى “نتروزامين”، التي تستخدم في المبيدات الحشرية ووقود الصواريخ، وقد تم ربط هذه المادة بزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان”.

وأصدرت شركة “Rising Pharmaceutical”، الموزعة للدواء ومقرها نيوجيرسي، استدعاء للمنتجات المتأثرة، وشمل السحب عبوات تحتوي على كبسولات “دولوكستين” بتركيز 60 مغم، تتراوح أحجامها من 30 قرصا إلى 1000 قرص”.

ونصحت إدارة الغذاء والدواء، “المرضى الذين يتناولون هذا الدواء بالتشاور مع أطبائهم قبل التوقف عن استخدامه، إذ أن التوقف المفاجئ عن تناول مضادات الاكتئاب قد يؤدي إلى أعراض انسحاب، مثل تقلبات المزاج والأوجاع والقشعريرة والتعب، بسبب توقف مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ”.

هذا و”ينتمي دواء “دولوكستين” إلى فئة الأدوية المعروفة باسم مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورادرينالين الانتقائية (SSNRIs)، والتي تستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق، ويوصف هذا الدواء سنويا لأكثر من 23 مليون شخص في الولايات المتحدة”.

وبحسب الصحيفة، “يأتي سحب “دولوكستين” بعد استدعاء دفعة أخرى من دواء Cymbalta، الذي يحتوي أيضا على duloxetine، في أكتوبر الماضي للسبب نفسه، وقد تم سحب أكثر من 7000 عبوة من أقراص 20 مغم من هذا الدواء الذي يوصف لحوالي 18 مليون أمريكي سنويا”.