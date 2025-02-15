أمريكا.. طرد 300 موظّف من وكالة «الأمن النووي» ودفع نحو 40 ألف آخرين على الاستقالة!

أفادت شبكة “سي إن إن CNN” بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طردت أكثر من 300 موظف في الوكالة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، في إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقها البيت الأبيض مؤخرا.



وقالت الشبكة إن “بعض الموظفين المسؤولين في إدارة ترامب، قاموا بطرد أكثر من 300 موظف مساء الخميس من الوكالة الوطنية للأمن النووي المكلفة بإدارة المخزون النووي للبلاد”.

كما نقلت الشبكة التلفزيونية، عن مصدر في البيت الأبيض، أن 40 ألف موظف حكومي على الأقل، قبلوا عرض إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاستقالة طوعا مع الحصول على تعويض لمدة ثمانية أشهر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة، إنه من المتوقع أن يتم تسريح ما بين 5% إلى 10% من الموظفين الفيدراليين.

ونقلت القناة عن مسؤول رسمي قوله: “وافقت مجموعة لا تقل عن75 ألف شخص على المشاركة في برنامج الاستقالة المؤجلة”.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى القناة، تم تقديم هذا العرض بالاستقالة مع التعويض، لنحو مليوني موظف حكومي.

من جانبه، نفى متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية عدد الموظفين الذين تم تسريحهم، وشدد على أنه تم تسريح “أقل من 50 شخصا”.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة ترامب تجبر كبار الموظفين في إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية على الاستقالة في إطار عملية تطهير واسعة النطاق.

وكما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادرها بأن هيئة الكوادر والتوظيف الفيدرالية الأمريكية وجهت الوكالات الفيدرالية في البلاد بطرد معظم الموظفين الفيدراليين الخاضعين لفترة الاختبار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “قسم الموارد البشرية أوصى الوكالات بطرد معظم الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو 200 ألف موظف خلال خضوعهم لفترة الاختبار”.

وفي نهاية يناير الماضي، أفادت شبكة NBC بأن إدارة ترامب عرضت على الموظفين الحكوميين الحصول على تعويضات مالية لمدة ثمانية أشهر في حال الموافقة على الاستقالة طواعية.

وخلال ذلك ذكرت شبكة NBC، نقلا عن مسؤولين في وزارة التعليم، أن السلطات تستطيع فسخ الاتفاق من جانب واحد، وستتم في نص الاتفاق الإشارة إلى أن الموظف المستقيل سيتنازل عن كل المطالبات القانونية المحتملة.

يوم الثلاثاء الماضي، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصدر مطلع، بأن أكثر من 20 ألف موظف حكومي وافقوا على الاستقالة.

وفي نفس اليوم، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء أن جميع موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تلقوا عرضا بالاستقالة الطوعية مقابل الحصول على تعويض مالي يعادل رواتب 8 أشهر.

بدورها، أفادت “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادرها بأن هيئة الكوادر والتوظيف الفيدرالية الأمريكية وجهت الوكالات الفيدرالية في البلاد بطرد معظم الموظفين الفيدراليين الخاضعين لفترة الاختبار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “قسم الموارد البشرية أوصى الوكالات بطرد معظم الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو 200 ألف موظف خلال خضوعهم لفترة الاختبار”.

ووفقا للصحيفة، مست موجة التسريح التي تعتبر الأكبر في البلاد، وزارة شؤون العاملين القدماء، حيث تم فصل أكثر من ألف موظف، بما في ذلك الذين كانوا في فترة اختبار وعملوا في الوزارة لأقل من عامين.

قالت الصحيفة إن هذه السلسلة من عمليات التسريح، تدل على تعزيز كبير في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين وإعادة تنظيم الحكومة.