أمريكا.. عملية تجميل تنتهي بكارثة وتتسبب بإصابة سيدات بمرض خطير!

انتهت عملية تجميل في الولايات المتحدة الأمريكية بكارثة تسببت بإصابة سيدات بمرض خطير.

وقال مسؤولو صحة في الولايات المتحدة، “إن ثلاث سيدات تم تشخيص إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب “الإيدز” بعد إجرائهن عمليات تجميل في الوجه بمنتجع طبي غير مرخص في نيو مكسيكو”.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، “إن التحقيق في العيادة من عام 2018 إلى 2023، أظهر أن العاملين فيها أعادوا على ما يبدو استخدام المعدات التي تستعمل لمرة واحدة”.

وأشار التقرير إلى أن “الحادثة تمثل أول توثيق للعدوى الناتجة على خدمات التجميل”، مشيرا إلى أن “عملية التجميل التي تسببت بالعدوى تعرف باسم تقنية “وجه مصاص الدماء” لتجديد بشرة الوجه”.

وبحسب التقرير، “تتم عملية التجميل هذه بسحب دم العميل، وفصل مكوناته، ثم استخدام إبر صغيرة لحقن البلازما في الوجه لتجديد شباب الجلد”.