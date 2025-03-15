أمريكا.. عواصف عاتية وحرائق قاتلة تجتاح عدّة ولايات وتخلف دماراً واسعاً

اجتاحت الحرائق مصحوبة بالرياح ولاية تكساس الأمريكية، مخلفة 3 قتلى، كما ضربت عاصفة قوية، “ولايتي ميسوري وإلينوي في الولايات المتحدة متسببة بأضرار كبيرة، وأفادت وسائل إعلام أمريكية، “بأن نحو 138 مليون شخص معرضون لخطر العواصف الشديدة في وسط البلاد طوال عطلة نهاية الأسبوع”.
ووفق الوسائل، “تسببت الرياح في تكساس وأوكلاهوما أمس الجمعة، بوقوع عدّة حوادث سيارات نتج عنها مقتل 3 أشخاص في منطقة بانهاندل”.
وبحسب قناة “NBC” الأمريكية، “تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في ميسوري، حيث اقتلعت العاصفة الأشجار ودمرت المنازل وتسببت بانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وحثت السلطات المحلية السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد لتدهور الطقس بشكل أكبر”.
ووفق القناة، “من المحتمل حدوث أعاصير قوية عند المستوى EF2 على مقياس قوة الأعاصير، والذي يُحدد برياح مستمرة تتراوح سرعتها بين 113 و157 ميلا في الساعة، من جنوب آيوا إلى جاكسون بولاية ميسيسيبي”.
إلى ذلك، “اجتاحت الرياح القوية والحرائق جنوب الولايات المتحدة، وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، من طقس قاس في منطقة شاسعة من البلاد، يقطنها أكثر من 100 مليون نسمة”.
وتوقعت الهيئة، “هبوب رياح عاتية تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة من الحدود الكندية إلى تكساس”.
وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة بوتر: “الرؤية ضعيفة في أحسن الأحوال، ومنعدمة تماما في بعض الأماكن، إذا لم تكن مضطرا للخروج، يرجى البقاء في مكانك”، وأضاف: ” الرياح ساهمت في تأجيج حرائق الغابات”، قائلا: “طلبت السلطات المحلية من السكان إخلاء العديد من المناطق المهددة، مع تفعيل الإنذار الأحمر”.
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