أمريكا.. عواصف عاتية وحرائق قاتلة تجتاح عدّة ولايات وتخلف دماراً واسعاً

اجتاحت الحرائق مصحوبة بالرياح ولاية تكساس الأمريكية، مخلفة 3 قتلى، كما ضربت عاصفة قوية، “ولايتي ميسوري وإلينوي في الولايات المتحدة متسببة بأضرار كبيرة، وأفادت وسائل إعلام أمريكية، “بأن نحو 138 مليون شخص معرضون لخطر العواصف الشديدة في وسط البلاد طوال عطلة نهاية الأسبوع”.

ووفق الوسائل، “تسببت الرياح في تكساس وأوكلاهوما أمس الجمعة، بوقوع عدّة حوادث سيارات نتج عنها مقتل 3 أشخاص في منطقة بانهاندل”.

وبحسب قناة “NBC” الأمريكية، “تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في ميسوري، حيث اقتلعت العاصفة الأشجار ودمرت المنازل وتسببت بانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وحثت السلطات المحلية السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد لتدهور الطقس بشكل أكبر”.

ووفق القناة، “من المحتمل حدوث أعاصير قوية عند المستوى EF2 على مقياس قوة الأعاصير، والذي يُحدد برياح مستمرة تتراوح سرعتها بين 113 و157 ميلا في الساعة، من جنوب آيوا إلى جاكسون بولاية ميسيسيبي”.

NEW VIDEO: We're witnessing the devastating aftermath of the tornado in Rolla, MO. Tornado warnings are still in effect across Missouri, Arkansas, and Illinois as the storm system continues to impact the region. Stay safe and stay tuned for updates. pic.twitter.com/Bk8gPpxsMm — WeatherNation (@WeatherNation) March 15, 2025

Lightning illuminates this nighttime tornado ripping through Villa Ridge, Missouri. #MOwx https://t.co/dgqYjPrWgW pic.twitter.com/aPTNxVjCXF — Derek Van Dam (@VanDamCNN) March 15, 2025

CAUGHT ON VIDEO: A man went through the tornado that hit Rolla, Missouri, and lived to tell the tale. See the video: https://t.co/Warqj4uZDJ pic.twitter.com/641AkHHH4w — FOX Weather (@foxweather) March 15, 2025

إلى ذلك، “اجتاحت الرياح القوية والحرائق جنوب الولايات المتحدة، وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، من طقس قاس في منطقة شاسعة من البلاد، يقطنها أكثر من 100 مليون نسمة”.

وتوقعت الهيئة، “هبوب رياح عاتية تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة من الحدود الكندية إلى تكساس”.

وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة بوتر: “الرؤية ضعيفة في أحسن الأحوال، ومنعدمة تماما في بعض الأماكن، إذا لم تكن مضطرا للخروج، يرجى البقاء في مكانك”، وأضاف: ” الرياح ساهمت في تأجيج حرائق الغابات”، قائلا: “طلبت السلطات المحلية من السكان إخلاء العديد من المناطق المهددة، مع تفعيل الإنذار الأحمر”.

7:00 pm – Several large wildfire complexes continue across central, northern, and western Oklahoma. These will continue to be an issue over the next several hours, especially with a wind shift approaching. pic.twitter.com/Rl0BQ9dvpT — NWS Norman (@NWSNorman) March 15, 2025

7:00 pm – Several large wildfire complexes continue across central, northern, and western Oklahoma. These will continue to be an issue over the next several hours, especially with a wind shift approaching. pic.twitter.com/Rl0BQ9dvpT — NWS Norman (@NWSNorman) March 15, 2025

Extreme Texas winds flip semis like toys on Interstate 40 in Amarillo! 💨🚛 Gusts reached up to 83 mph, creating dangerous travel conditions. pic.twitter.com/soThJNNenI — AccuWeather (@accuweather) March 14, 2025

A closer look at some of the wreckage here on i-27.



Absolutely horrific scene



Canyon Texas #txwx #wxtwitter @NWSAmarillo pic.twitter.com/BnvznxSHkP — The Storm Chasing Guy (@JonTheStormGuy) March 14, 2025

No power for us anytime soon



South Amarillo, Texas



Might as well be a tornado or hurricane but without the rain and WE NEED RAIN#Texas #Weather #Amarillo pic.twitter.com/T3lJndJMPa — Cathlina King 🇺🇸 (@AmeraucanaLover) March 14, 2025