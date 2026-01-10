أمريكا.. غضب واسع في مينيابوليس بعد مقتل امرأة برصاص شرطي

أثار مقتل رينيه نيكول غود، امرأة أميركية تبلغ 37 عامًا، برصاص عنصر في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، غضبًا واسعًا في مدينة مينيابوليس، الجمعة، ودفع أعضاء الحزب الديمقراطي المنتخبين إلى إدانة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرين أن الحادثة تمثل “تجاوزًا خطيرًا” للسلطات الفيدرالية.

وتتصاعد حدة الاحتجاجات في الشوارع مع دعوات من منظمات يسارية للتظاهر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما يعبّر المواطنون عن استياءهم من استبعاد المحققين المحليين من التحقيق في الحادثة.

وتؤكد السلطات الفيدرالية منذ الأربعاء أن الشرطي أطلق النار دفاعًا عن النفس عندما حاولت غود دهسه بسيارتها، بينما يرفض المتظاهرون هذه الرواية، معتبرين أن إدارة الهجرة والجمارك، التي تلعب دورًا رئيسيًا في حملة ترحيل المهاجرين التي أطلقتها إدارة ترامب، تتحمل مسؤولية ما حدث.

وقال باتريك أوشوغنيسي، رجل عاطل عن العمل يبلغ 43 عامًا، من أمام مبنى فيدرالي في مينيابوليس: “عندما يعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لن يشارك الأدلة مع السلطات المحلية، لا يمكن للجمهور أن يثق في أن هذا التحقيق سيكون شفافًا”.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن السلطات أوقفت خمسة أشخاص على الأقل خلال احتجاجات الجمعة، بينما نشرت قناة “ألفا نيوز” فيديو يُظهر اللحظات التي سبقت إطلاق الرصاص، ويُعتقد أن الضابط المسؤول عن إطلاق النار هو جوناثان روس.

ويظهر الفيديو سيارة رينيه غود الحمراء وهي تتحرك أمام الضابط، وقالت الضحية للشرطي: “أنا لست غاضبة منك”، قبل أن تدور السيارة للخلف ثم تتقدم مجددًا، ليُسمع دوي إطلاق رصاصتين.

ونشر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الفيديو على “إكس”، مؤكدًا أن الضابط كان في خطر وأطلق النار دفاعًا عن النفس، بينما أظهرت صور وشهادات شهود عيان من زوايا مختلفة أن الضابط لم يكن في مسار السيارة عند إطلاق النار.

وعارض مسؤولون ديمقراطيون منتخبون في المدينة بشدة رواية الحكومة الفيدرالية، حيث وصف رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي استنتاج الحكومة بأنه “أمر مثير للقلق جدًا”.

وأفادت تقارير أن رينيه نيكول غود هي رابع شخص يُقتل برصاص شرطة الهجرة منذ بدء سياسة الترحيل التي انتهجتها إدارة ترامب، فيما أُصيب سبعة آخرون بجروح، وفي حادثة منفصلة، أصيب شخصان الخميس الماضي في بورتلاند بجروح نتيجة إطلاق نيران من عناصر دوريات الحدود أثناء تفتيش مروري.

هذا وتشهد الولايات المتحدة تصاعدًا في حوادث العنف المرتبطة بشرطة الهجرة والجمارك، خاصة مع تطبيق إدارة ترامب لسياسات صارمة ضد المهاجرين، ما أثار موجة من الغضب الشعبي والاحتجاجات في المدن الكبرى.

