أمريكا.. فيضانات تاريخية تكساس تودي بحياة 104 شخصاً بينهم 28 طفلاً

شهدت ولاية تكساس الأمريكية كارثة طبيعية مدمرة، حيث ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان نهر غوادالوبي إلى 104 قتلى، بينهم 28 طفلاً على الأقل، وفقًا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وضربت الفيضانات ولاية تكساس فجأة يوم الجمعة الماضية إثر عواصف رعدية وأمطار غزيرة فاقت التوقعات، مما أدى إلى فيضان نهر غوادالوبي بشكل قياسي، إذ ارتفع منسوب المياه بحوالي 8 أمتار خلال 45 دقيقة فقط، مما تسبب بسيول مفاجئة جارفة اجتاحت منازل، مركبات، ومرافق عامة.

وكان من بين المناطق الأكثر تضررًا مخيم صيفي للأطفال يضم أكثر من 700 فتاة، حيث نجت أغلبهن، لكن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب غمرها بالمياه.

وردًا على هذه الكارثة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة “الكارثة الكبرى” في الولاية يوم الأحد، مؤكداً تقديم الدعم الكامل من السلطات الفيدرالية للفرق المحلية في جهود الإنقاذ والإغاثة، كما وصلت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم في 5 يوليو لتنسيق الجهود الميدانية.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة وسط تحديات كبيرة، في محاولة للوصول إلى المفقودين ومساعدة المتضررين، بينما تستعد السلطات لمواجهة المزيد من التداعيات الإنسانية والصحية.

وتعد هذه الفيضانات الأشد في تاريخ تكساس، محذرة من ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة في ظل التغير المناخي.