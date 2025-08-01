أمريكا.. فيضانات شديدة تغمر نيويورك ونيوجيرسي وتشل حركة النقل والطيران

شهد الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولا سيما مدينة نيويورك، موجة فيضانات مدمرة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، حيث تسببت عواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة في شل حركة المدينة وأثارت حالة من الهلع لدى السكان.

ماذا حدث؟

ضربت عواصف رعدية قوية مع هطول أمطار غزيرة عدة مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة، وخاصة نيويورك ونيوجيرسي، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة في الشوارع، الأقبية، وحتى وسائل النقل العامة.

هذه الفيضانات المدمرة جاءت وسط تحذيرات مكثفة من الجهات المعنية التي دعت السكان لتجنب التنقل غير الضروري، وإغلاق بعض الخدمات مبكرًا للحد من الخطر.

إجراءات الطوارئ

أعلنت مدينة نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة. وتم إرسال بعض العاملين في نيويورك ونيوجيرسي إلى منازلهم مبكراً قبل ساعة الذروة المسائية، حفاظًا على سلامتهم.

حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، قالت: “أحث جميع سكان نيويورك على البقاء متيقظين ومتابعة آخر التطورات، واتخاذ الحيطة والحذر، إذ نتوقع هطول أمطار غزيرة مع احتمال حدوث فيضانات مفاجئة، والوكالات الحكومية على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الظروف، وسنراقب الوضع في الوقت الحقيقي لضمان سلامة الجميع”.

تأثير الفيضانات على التنقل والمطارات

تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في توقف حركة المسافرين بشكل كبير، وألغيت أو تأخرت مئات الرحلات الجوية في مطارات نيوارك، لاغوارديا، وجون إف كينيدي (JFK).

شهد مطارا “جي إف كيه” ونيوارك تأخيرات متوسطة بلغت ثلاث ساعات ونصف.

أما مطار لاغوارديا فشهد تأخيرات تصل إلى ساعتين ونصف بسبب الأحوال الجوية.

الخسائر والأضرار

أسفرت الفيضانات عن حادث مأساوي في ولاية ماريلاند، حيث توفي طفل بعد أن علق في مصرف للعواصف في جبل آيري، حسب ما أفاد رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة كارول.

ماذا تعني هذه الفيضانات المتكررة؟

تكرار الفيضانات بهذا الشكل خلال فترة قصيرة يثير القلق حول التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيرها على المدن الساحلية المكتظة بالسكان.

ونيويورك، كواحدة من أكبر المدن الأمريكية، تواجه تحديات متزايدة في مواجهة ظواهر الطقس القاسية، ما يفرض ضرورة تعزيز خطط الطوارئ والتخطيط العمراني لمواجهة هذه الأزمات.