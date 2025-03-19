أمريكا في الصدارة.. من هم أبرز موردي «الغاز» إلى أوروبا؟

كشفت بيانات “يوروستات”، أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية موردّي الوقود إلى الاتحاد.

ووفق البيانات، “زادت الولايات المتحدة صادراتها من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي إلى الضعف، حيث بلغت 2.25 مليار يورو وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات الأمريكية تمثل 27.85% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، لتحتل المرتبة الأولى كأكبر مورد للغاز إلى التكتل الأوروبي”.

وبحسب البيانات، “زادت روسيا من مبيعاتها من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن بنسبة طفيفة بنحو 3.6%، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 1.9 مليار يورو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023”.

وفيما يلي، “أبرز موردي الغاز إلى أوروبا في شهر يناير 2025: الولايات المتحدة: 2.25 مليار يورو، روسيا: 1.9 مليار يورو، الجزائر: انخفضت صادراتها بنسبة طفيفة بلغت 2% لتصل إلى 1.3 مليار يورو، النرويج: ظلت صادراتها شبه مستقرة عند 1 مليار يورو، أذربيجان: انخفضت صادراتها بنسبة 25%، لتصل إلى 365 مليون يورو”.