أمريكا.. لأول مرة منذ شهر أنخفاض بعدد الوفيات «كورونا»

انخفض عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، ، في الولايات المتحدة بنسبة 16% لتستقر عند حوالي 7200 شخص الأسبوع الماضي.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” إحصاء عن “رويترز” لتقارير الولايات والمقاطعات، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا الجديد في الأسبوع المنتهي في9 من أغسطس، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميا.

ومع ذلك، ما زالت الولايات المتحدة تمثل ربع الإجمالي العالمي من الإصابات بكورونا البالغ 20 مليون حالة.

ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة، حيث انخفضت الحالات الجديدة في ولاية “أريزونا”، على سبيل المثال، بأكثر من 48 % الأسبوع الماضي.



وفي يوم 9 أغسطس الجاري، أبلغت ولاية أريزونا عن أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 29 يونيو الماضي.

غير أن معدل الانتشار المحلي للعدوى في ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي ظل مرتفعا، لكنها جميعا أبلغت عن عدد أقل من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق.

وكانت هاواي قد أحكمت سيطرتها على الفيروس معظم الصيف، إلا أن الحالات الجديدة تضاعفت الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1200 إصابة.

وكان حاكم ولاية هاواي، ديفيد إيج، قال يوم 6 أغسطس إنه سيعاود فرض قيود السفر بين الجزر، ومنها وضع المسافرين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

أما في ولاية ساوث داكوتا، فقد زادت الحالات الجديدة للأسبوع الثالث على التوالي.