أمريكا.. للمرة الثانية شرطي يعتدى على شاب من أصول إفريقية بالضرب

يواجه ضابط شرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية، اتهامات، بعد أن صعق واعتقل رجلا من أصول إفريقية من دون أي مقاومة، في حادثة مشابهة لتلك التي وقعت في ولاية مينيسوتا وأدت إلى مقتل جورج فلويد.

وقال المحامي إدوار نيتال الذي يمثل الضابط المتهم، إن القرار لم يتخذ بعد ولابدأ من مراجعة القضية، ولم يدلي بأي تعليق لآخر حتي الآن”.

ووصف رئيس الشرطة في مقاطعة فيرفاكس أعمال الضابط بأنها “إجرامية” بعد نشر لقطات للحادث من كاميرا كانت مثبتة على جسده.

من جهة أخرى، تم علاج الضحية في المستشفى وأطلق سراحه.

ومن المقرر أن يمثل ديريك تشوفين الضابط الذي تسبب بمقتل فلويد، وخلفت احتجاجات في الولايات المتحدة تخللها أعمال عنف وشغب ونهب للمرة الأولى اليوم الاثنين أمام القضاء بتهمة القتل.