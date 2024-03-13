أمريكا.. مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع بقوّة خلال شهر واحد

في إطار موجات التضخم التي ضربت البلاد خلال الشهور الأخيرة، ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة رويترز، أن أحدث التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في واشنطن، أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4% في فبراير.

وبحسب الوكالة، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، بما في ذلك الإيجارات، حيث شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية المسجلة.

ووفق رويترز، فإنه وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في فبراير، وهو أعلى قليلا من الزيادة البالغة 3.1% في يناير.

يذكر أن وتيرة التضخم في أمريكا تسارعت في الأشهر الأخيرة، إذ تجاوز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، التوقعات، مسجلا زيادة بنسبة 0.4% عن يناير و3.8% عن العام الماضي.

وكان تقرير وزارة العمل الأمريكية، أظهر في فبراير الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في ينايرالماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1% مقابل زيادة 2.9% كانت متوقعة.