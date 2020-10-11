أمريكا.. مقتل رجل بالرصاص باحتجاجات يمينية وأخرى يسارية «بدنفر»

لقي رجل حتفه رميا بالرصاص، أمس السبت، خلال احتجاجات متعارضة نظمتها جماعات يسارية ويمينية في وسط مدينة دنفر الأمريكية، واعتقلت الشرطة مشتبها به، قالت إنه يعمل حارس أمن خاص.

وقالت قناة “كي يو إس إيه” التلفزيونية التابعة لشبكة إن بي سي نيوز، على موقعها الإلكتروني إن الرجل، الذي اعتقل بسبب إطلاق النار كان حارس أمن تعاقدت معه القناة لحماية طاقمها، مضيفة أن القناة “اعتادت منذ أشهر على الاستعانة بالأمن الخاص لمرافقة الموظفين في الاحتجاجات”.

ووقع إطلاق النار في فناء بمتحف دنفر للفنون خلال الاحتجاجات.

وحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس التحقيقات بشرطة دنفر، جو مونتويا، ما إذا كان المشتبه به يعمل في المحطة، ولم تحدد السلطات هوية الضحية ولا مطلق النار المشتبه به.

وقال رئيس التحقيقات إن الشرطة تمكنت من الفصل بين المجموعتين المتناحرتين.