أمريكا.. مقتل 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بمدينة فيلادلفيا

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، أن “حادث تحطم طائرة مدنية صغيرة في مدينة فيلادلفيا، أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة”.

وقالت الإدارة في منشور عبر منصة “إكس”: “تحطمت طائرة من طراز 55 “لير جيت”، في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 31 يناير، بعد إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا”، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل 6 أشخاص”.

وأضافت الإدارة: “كانت الطائرة في طريقها إلى مطار سبرينغفيلد برانسون الوطني في ميسوري. ستتولى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الأمر، وسيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل قيادة التحقيق وتقديم كافة التحديثات”.

وفي تعليقه على الحادثة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “فقدنا مزيدا من الأرواح البريئة بعد حادث تحطم الطائرة المحزن في فيلاديلفيا”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، “بسقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، على مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حريق”.

وقالت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، إن “طواقم الطوارئ والإسعاف تحركت إلى موقع الحادث، حيث أعقب سقوط الطائرة، انفجار نتيجة اصطدامها بمبانٍ سكنية عدة في منطقة شارع روزفلت وشارع كوتمان”.

وذكرت الشبكة أن “أسباب سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن حالة الركاب”.

هذا وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة، بينما انتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث، ويبعد موقع التحطم أقل من 5 كيلومترات من مطار شمال شرق فيلادلفيا، الذي يخدم بشكل رئيسي طائرات رجال الأعمال والرحلات المستأجرة.

يُذكر أن الحادث “يأتي بعد أقل من يومين تصادم جوي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في سماء واشنطن، أسفر عن مقتل 67 شخصا في أخطر كارثة طيران بالولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن”.

وأعلن رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة كولومبيا جون دونيلي، أن “فرق الطوارئ الأمريكية عثرت على جثث 41 شخصا لقوا حتفهم في حادث تصادم الطائرات بواشنطن، تم التعرف على 28 منهم حتى الآن”.

🚨#BREAKING: Citywide emergency response is underway after a small airplane crashed into multiple homes with multiple people hurt

⁰📌#Philadelphia | #PA ⁰⁰Currently Philadelphia police have activated a citywide emergency response as multiple emergency crews rush to the scene… pic.twitter.com/U0Lyd2m3ym — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 31, 2025

BREAKING: A plane just crashed into a building near Roosevelt Mall in Northeast Philadelphia, with reports of multiple cars and houses being on fire.



Philadelphia Police have mobilized their Citywide Emergency Response Team.



This does NOT look good. pic.twitter.com/04vstZredi — Cillian (@CilComLFC) January 31, 2025

Another plane crash just now in Philadelphia; we can't rush to judgment until we know if the pilot is black or white.pic.twitter.com/7zSG1n0rn1 — Alex Cole (@acnewsitics) January 31, 2025