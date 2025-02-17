أمريكا.. مقتل 9 أشخاص بـ«فيضانات» في «ولاية كنتاكي» والمئات محاصرين

في أحدث موجة من الطقس القاسي الذي ضرب الولايات المتحدة، قتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم 8 أشخاص في ولاية كنتاكي، عندما ارتفع منسوب المياه في الخلجان جراء الأمطار الغزيرة وغمر مياه الأمطار للطرق.

وقال حاكم ولاية كنتاكي ندي بشير، “إنه يجب إنقاذ مئات الأشخاص الذين حوصروا جراء الفيضانات، مشيرا إلى أن العديد من الوفيات، من بينهم أم وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، نجمت عن تعطل سيارات في منسوب مرتفع من المياه”.

وأضاف: “أقول للسكان، ابقوا بعيدا عن الطرق الآن، ابقوا على قيد الحياة، هذه هي مرحلة البحث والإنقاذ، وأنا فخور جدا بكل سكان كنتاكي الذين يتواجدون هناك ويسعفون، ويعرضون حياتهم للخطر”.

وذكر أن “العواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن حوالي 39 ألف منزل، لكنه حذر من أن الرياح القوية في بعض المناطق قد تؤدي إلى زيادة انقطاع الكهرباء”.

وأكد بشير، أن “الرئيس دونالد ترامب، وافق على طلبه للحصول على تمويل للإغاثة من الكوارث”.

وكانت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة قد واجهت، موجة أخرى من الطقس الشتوي القارس، حيث تعرضت السهول الشمالية لطقس بارد مهدد للحياة، وتم إصدار تحذيرات من هبوب أعاصير في بعض مناطق جورجيا وفلوريدا.

وفي أجزاء أخرى من البلاد، تسببت العواصف القوية بوفاة شخص في ولاية جورجيا بعد سقوط شجرة على منزله، بينما واجهت مناطق السهول الشمالية درجات حرارة شديدة البرودة وصلت إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر، كما شهدت ولاية تينيسي، انهيار سد في بلدة ريفاس الصغيرة، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق دفعت فرق الإطفاء إلى تنفيذ عمليات إنقاذ عاجلة.

وفي ولايات الغرب الأوسط والشمال الشرقي، استمرت التحذيرات من العواصف الثلجية مع توقعات بتساقط كثيف للثلوج في أجزاء من نيو إنغلاند وشمال نيويورك، في حين حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة برد قطبية قادمة قد تكون الأشد هذا الموسم.

🚨#BREAKING: Absolutely horrifying news out of Kentucky.



At least 3 people have passed away due to flash flooding. One of the victims was a 7 year old child.



Please pray for Kentucky 🙏pic.twitter.com/fEA81K2PBm — Matt Van Swol (@matt_vanswol) February 16, 2025

I’m heartbroken to share we’ve lost at least 8 people to this storm, each one a child of God who is loved by so many. Please join Britainy and me as we pray for these families.



And remember, the severe weather continues. Let’s do everything we can to protect our people. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) February 16, 2025