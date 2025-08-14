أمريكا.. «ميلانيا ترامب» تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد نجل جو بايدن

وجهت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، إنذاراً قانونياً إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تطالبه بسحب تصريحات اعتبرتها “كاذبة وتشهيرية” وإزالة المحتوى المسيء من برنامج مقابلة ظهرت فيه، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الامتثال.

وجاء الإنذار في رسالة قانونية أرسلها محامي ميلانيا، أليخاندرو بريتو، إلى هانتر بايدن ومحاميه في 6 أغسطس الجاري. وطالبت الرسالة هانتر بالتراجع فوراً عن التصريحات التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة “5”، حيث زعم فيها أن ميلانيا تعرفت على دونالد ترامب عبر المليونير جيفري إبستين، المتهم بجرائم الاتجار بالقاصرات.

يُذكر أن إبستين كان قد وُجهت له تهم استغلال جنسي للقاصرات، وتم العثور عليه منتحراً في زنزانته عام 2019، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من هانتر بايدن أو ممثليه على الإنذار القانوني.