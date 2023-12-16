أمريكا وإسرائيل تتفقان على أن الحرب على غزة قد تستمر لأشهر

أعلن البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل في أن حربها المستمرة في غزة “قد تستمر لأشهر” مشيرا إلى أن واشنطن تناقش إجراء المزيد مما سماه “العمليات الدقيقة” من حيث النطاق والحجم.

ونقلت رويترز عن جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين “نتفق مع الإسرائيليين على أن هذا الصراع قد يستمر لأشهر”.

في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة رهائن كانت تحتجزهم حركة حماس في غزة بعد أن حددهم بطريق الخطأ بأنهم يشكلون تهديدا، مشيرا إلى أنه ه انتشل جثث ثلاثة رهائن آخرين.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 70 يوما على قطاع غزة إلى مقتل نحو 19 ألف شخص وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وكانت واشنطن حذرت حليفتها اسرائيل من فقدان الدعم الدولي بسبب الغارات الجوية “العشوائية” التي تقتل المدنيين الفلسطينيين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن،حمل رسالة إلى إسرائيل لتقليص الحملة العسكرية الواسعة والانتقال إلى عمليات أكثر دقة.

ولمحت واشنطن أمس الجمعة إلى وجود خلاف مع إسرائيل بشأن مدى سرعة تقليص الحرب، حيث قال سوليفان إن التوقيت كان موضوع “مناقشة مكثفة” بين الجانبين.