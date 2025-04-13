أمريكا والسعودية.. توقيع اتفاقية بمجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، “لتوقيع اتفاقية مع السعودية، تركز على التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، لتطويرالصناعات النووية السلمية بالمملكة”.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: “نتوقع تعاونا طويل الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، لتطوير الصناعة النووية في السعودية”.

وأشار إلى أن “الاتفاق المرتقب يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود بلاده لتعزيز الشراكات طويلة المدى مع المملكة، موضحًا أن التعاون سيشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية داخل السعودية”، وقال: “سنعلن عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي مع السعودية، هذا العام”.

وأشاد رايت برؤية السعودية وجهودها، قائلًا: “السعودية تسعى لجعل العالم مكانًا أفضل”، مضيفًا أن بلاده تتوقع مستقبلًا واعدًا لهذا التعاون.

وأمس، “استقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة”.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، “اطّلع وزير الطاقة الأمريكي، خلال الزيارة، على “دور المركز في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها والتغير المناخي والنقل المستدام والخدمات الاستشارية، إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع الطاقة، كما جرى بحث فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك”.