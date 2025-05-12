اتفاق أمريكي صيني.. خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً

أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي تحدث للصحفيين اليوم الاثنين عقب محادثات أجراها مع مسؤولين صينيين في مدينة جنيف، فإن الاتفاق ينص على خفض بكين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، مقابل خفض الولايات المتحدة رسومها على المنتجات الصينية من 145% إلى 30%.

ومن المقرر أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 14 مايو الجاري، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وكان أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير عن “تقدم كبير” في محادثاتهما، موضحًا أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها اليوم الاثنين، ولم يصدر أي تعليق من الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء هي ليفنج بعد انتهاء المحادثات.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين توتراً متصاعداً، وسط تبادل فرض رسوم جمركية ضخمة على البضائع خلال الأشهر الماضية، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية والنمو الاقتصادي العالمي.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري مع الصين، والذي يقدر بحوالي 2.1 تريليون دولار.