أمريكا والصين تقرّران استئناف الحركة الجويّة

أفادت وزارة النقل الأمريكية، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والصين توافقان على تسيير أربع رحلات طيران أسبوعية بين البلدين، مما يخفف المواجهة بشأن قيود السفر في تخفيض جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، بأنها ستواصل الضغط من أجل استعادة كامل الرحلات الجوية للركاب بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أنه سيتم السماح جزئيا بعودة الطلبة الصينيين الذين لم يتمكنوا من الرجوع إلى وطنهم بسبب نقص الرحلات الجوية.

وتابعت بالقول: “بما أن الحكومة الصينية ستسمح بمزيد من الرحلات الجوية شركات الطيران الأمريكية، فسوف نقوم بالمثل”.

ومن جانبها قالت شركة دلتا، إنها ستقوم بتسيير رحلتين إلى شنغهاي من سياتل الأسبوع المقبل ورحلة ​​واحدة أسبوعيًا من سياتل وديترويت بدءا من يوليو تموز وستكون جميع الرحلات عبر سول عاصمة كوريا الجنوبية.

وقال شخص مطلع على الأمر إن السلطات الصينية وافقت على بعض التغييرات بخصوص متطلبات شركات الطيران الأمريكية التي تطير إلى هناك، بما في ذلك السماح بإجراء فحوصات درجة الحرارة قبل إقلاع الرحلات الجوية إلى الصين، بدلا من منتصف الرحلة كما تمت مناقشته سابقا.