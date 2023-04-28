أمريكا والكونغو تؤكدان دعم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في ليبيا

أكد ‏السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند دعم كل من الولايات المتحدة والكونغو بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة على حسابها بتويتر إن السفير نورلاند أبلغ رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو ووزير الخارجية غاكوسو عن تقديره لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة الليبية.

كما اتفق الجانبان على الحاجة الملحة للإسراع بتحقيق استقرار ‎ليبيا، واستعادة سيادتها وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة.