أمريكا وبريطانيا تشنان هجمات جديدة ضد «الحوثيين» في اليمن

شنت الولايات المتّحدة وبريطانيا ليل أمس الاثنين، ضربات جديدة على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، ضمن ما يسمى التحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن واشنطن ولندن تأكيدهما في بيان أصدرتاه ليلًا بالاشتراك مع دول أخرى شاركت في إسناد هذه الضربات، أنّ قواتهما شنّت “جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن ردّاً على الهجمات الحوثية المتواصلة ضدّ الملاحة والتجارة الدولية وضدّ سفن تعبر البحر الأحمر”.

وبحسب البيان هذه “الضربات الدقيقة” هدفت إلى تقويض “القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة الدولية وأرواح بحارة أبرياء”.

وفي بيان منفصل، أوضحت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنّ “الأهداف شملت أنظمة صواريخ ومنصات لإطلاق الصواريخ، وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومرافق لتخزين الأسلحة مدفونة بعمق تحت الأرض”.

وأفاد سكان في العاصمة صنعاء للوكالة عن سماع دويّ انفجارات عنيفة حوالى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.