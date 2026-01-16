أمريكا وتايوان تتفقان على استثمارات بقيمة 250 مليار دولار

توصلت الولايات المتحدة وتايوان، إلى اتفاق تجاري واسع النطاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية على البضائع التايوانية إلى 15 بالمئة مقابل استثمارات جديدة بقيمة 250 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا الأميركية.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة الاتفاقيات التي يبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، في إطار خطته التي أعلن عنها في أبريل الماضي لمعالجة الاختلالات التجارية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في البداية رسوماً جمركية على البضائع التايوانية بنسبة 32 بالمئة قبل أن يخفضها لاحقًا إلى 20 بالمئة، لتأتي الصفقة الجديدة بخفض إضافي ليصبح المعدل 15 بالمئة، وهو نفسه المفروض على الشركاء التجاريين الآخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن الاتفاق مع تايوان سيؤسس لشراكة اقتصادية قوية من خلال إنشاء مجمعات صناعية عالمية المستوى في الولايات المتحدة لتعزيز الإنتاج المحلي، ووصفته بأنه “صفقة تجارية تاريخية ستقود عملية إعادة توطين ضخمة لقطاع أشباه الموصلات في أميركا”.

وأكدت الحكومة التايوانية أن الصفقة ستساعد في نقل “نموذج تايوان” إلى الولايات المتحدة لتعزيز تنافسية صناعة التكنولوجيا العالمية، مع تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما أوضحت أن الاتفاق يشمل إعفاء واردات محددة مثل الأدوية النوعية ومكونات الطائرات، إلى جانب تقديم امتيازات جمركية لمنتجي أشباه الموصلات التايوانيين الذين يستثمرون في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هدنة تجارية لمدة عام مع الصين، بهدف الحفاظ على استقرار العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط منافسة محتدمة في قطاع التكنولوجيا العالمية.

وتعد تايوان مركزًا عالميًا لصناعة أشباه الموصلات، ويأتي الاتفاق مع الولايات المتحدة لتعزيز استقلالية قطاع التكنولوجيا الأميركي وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الآسيوية، لا سيما في ضوء التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وكانت الولايات المتحدة قد اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى فرض رسوم جمركية على عدة شركاء لتقليل العجز التجاري وتشجيع الاستثمار المحلي، بينما تسعى تايوان إلى توسيع نطاق تأثير صناعاتها الاستراتيجية عالميًا، ما يجعل هذه الصفقة محورية للطرفين.