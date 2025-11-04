أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن افتتاح أول مركز قيادة ثنائي مشترك للدفاع الجوي في الشرق الأوسط، بالتعاون مع دولة قطر، وذلك في قاعدة العديد الجوية، التي تُعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال براد كوبر، في بيان نشر على منصة “إكس”، إن العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة وقطر “أقوى من أي وقت مضى”، مؤكدًا أن المركز الجديد سيعزز التعاون الأمني الإقليمي ويسهم في حماية المصالح المشتركة اليوم وفي المستقبل.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع القطرية عبر حسابها الرسمي على “إكس” أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق جاسم المناعي، شارك مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في مراسم الافتتاح، ما يعكس التعاون الوثيق بين القوات المسلحة في البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد أهمية التعاون العسكري في منطقة الشرق الأوسط، التي شهدت توترات متكررة في الأشهر الماضية، بما في ذلك تبادل ضربات بين القوات الأمريكية وإيران في يونيو الماضي، إثر قصف منشآت نووية إيرانية ورد إيران على قاعدة العديد الأمريكية.

ويعكس افتتاح هذا المركز المشترك التزام واشنطن والدوحة بتعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية، وتأكيد دورهما في الاستقرار الأمني، وسط أجواء متوترة شهدت سابقًا تحركات دبلوماسية وإقليمية معقدة، وأبدت روسيا استعدادها للوساطة في أي نزاعات مستقبلية إذا اقتضت الحاجة.