أمريكا.. 337 حادث إطلاق نار جماعي منذ بداية العام

أفاد “أرشيف العنف المسلح” في الولايات المتحدة بأن البلاد شهدت منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف أكتوبر الجاري، 337 حادثة إطلاق نار جماعي، وهو ما يسلط الضوء على تصاعد أزمة السلاح والعنف المجتمعي بشكل مقلق.

ويُعرّف الأرشيف حوادث إطلاق النار الجماعي بأنها كل واقعة يُطلق فيها النار على أربعة أشخاص على الأقل، باستثناء منفذ الهجوم، ورغم أن هذا الرقم لا يزال دون المستوى القياسي المسجل عام 2022، والذي بلغ 689 حادثة، فإن وتيرة تكرار هذه الحوادث ما تزال مرتفعة، وفقًا لتقرير نشره موقع Axios الأمريكي.

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة كولورادو بولدر، أن واحدًا من كل 15 أمريكيًا شهد حادث إطلاق نار جماعي بشكل مباشر، فيما أبلغ 75 في المئة من غير المصابين أنهم يعانون من اضطرابات نفسية مستمرة مثل القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة.

كما أظهرت الدراسة أن نحو 2 في المئة من الناجين تعرضوا لإصابات جسدية، وأن أكثر من نصف المشاركين أكدوا أنهم عايشوا حادثًا مماثلًا مرة واحدة على الأقل خلال العقد الأخير.

وقال الدكتور ديفيد بايروز، المشرف على الدراسة، إن السؤال لم يعد ما إذا كان إطلاق النار الجماعي سيحدث في منطقة ما، بل متى سيحدث، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تحوّلت إلى جزء من الواقع اليومي لملايين الأمريكيين.

وأضاف بايروز أن الجيل الذي نشأ بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة كولومباين بات يُعرف في الأوساط الأكاديمية باسم “جيل إطلاق النار الجماعي”، داعيًا إلى ضرورة توفير دعم نفسي ومجتمعي أكبر للفئات المتأثرة، إلى جانب مراجعة السياسات المتعلقة بانتشار السلاح في المجتمع الأمريكي.

وخلص التقرير إلى أن حوادث إطلاق النار الجماعي لم تعد استثناءات أو حالات فردية نادرة، بل ظاهرة مستمرة تعكس أبعادًا اجتماعية وأمنية أعمق تتطلب معالجة شاملة.