أمر بالحبس الاحتياطي بحق تشكيل عصابي امتهن التزوير

أمر جهاز المباحث الجنائية بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بحق 3 مشتبهين بتزوير صكوك مصرفية.

وأوضح مكتب النائب العام في بلاغ، أن “مأمور جهاز المباحث الجنائية، بعث مدونة إجراءات الاستدلال المتخذة في مواجهة ثلاثة مشتبَهين، انتظموا في تشكيل عصابي”.

وأضاف، “امْتَهنَ التشكيل تزوير الصكوك المصرفية، وتقليد أختام، أقسام المرور والتراخيص، والسجل التجاري العام، لغرض التربُّح غير المشروع، فرَجَحت لدى المحقق صحة ارتكاب الواقعة؛ ونسبتها إلى المشتبهين؛ وبذلك أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.