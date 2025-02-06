حبس مسؤولين في «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار»



أعلنت مكتب النائب العام أن النيابة العامة اختصمت ثلاثة متهمين أساؤا مهامهم الوظيفية في المصرف، باستعمالهم وثائق مزورة مكنتهم من استحصال بطاقة الخصم المباشر” فيزا ” باسم أحد عملاء المصرف؛ لغرض الحصول على مخصصات العميل، من النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر، دون علمه وموافقته.

فقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه الأول حضوريا؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة ست سنوات؛ و ردّ متحصلات الجريمة؛ وقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليهما الثاني والثالث غيابياً؛ فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة ست سنوات.