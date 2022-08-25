أمر مؤسف وغير مقبول.. «الدبيبة» يُعلّق على حصار منطقة بوهادي في سرت

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّ ما يتعرض له المواطنون بمنطقة بوهادي بمدينة سرت من ظلم وترويع لأمنهم وسط صمت المسؤولين أمر مؤسف وغير مقبول.

وذكر الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء أنّ استمرار حكومة الوحدة الوطنية في عملها هو الضمان الوحيد للضغط على الأطراف حتى يذهبوا إلى الانتخابات وغير ذلك فإنهم سيستمرون في التمديد مرة تلو الأخرى.

وأكّد الدبيبة أنّ الحكومة مستمرة في عملها وباعتراف دولي إلى حين إجراء الانتخابات، داعيا رئيسا مجلس النواب والأعلى للدولة إلى إطلاق سراح الشعب وإصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وفقا لتعبيره.

من جانبه، قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني إنّ الحكومة تتعرض حاليا إلى ضغوط ونتمنى أن لا تنجر البلاد نحو سفك الدماء

وأوضح القطراني أنّ الحكومة لم تسع لجر البلاد يوما نحو القتال والانتخابات أولى أولوياتها، متمنيا من رئيس الوزراء أن يكون خطابه تصالحيا وينبذ الفرقة ولحفظ دماء الليبيين ونحن معه