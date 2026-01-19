الطقس متقلب.. أمطار على الجبل الأخضر وغدامس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الاثنين 19 يناير 2026، خلال اليومين القادمين، حيث يسود طقس متقلب على أغلب مناطق البلاد، مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية، مع تأثير واضح على الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون أكثر شدة مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي ومناطق الجنوب الغربي، لا سيما سهل بنغازي والمرج والخليج، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و80 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل في بعض النفحات إلى 90 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى هبوط الرؤية الأفقية وقد يصل إلى انعدامها في بعض المناطق، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

توقعات المناطق المختلفة:

رأس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد على المناطق الجبلية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية يوم الغد. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتصل بين 26 و28 درجة على القريات وأبونجيم.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد على المناطق الجبلية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية يوم الغد. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتصل بين 26 و28 درجة على القريات وأبونجيم. الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة. الرياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة، تتراوح بين 40 و80 كيلومترًا في الساعة، تصل أحيانًا إلى 90 كيلومترًا، مسببةً إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية. درجات الحرارة تتراوح بين 15 و20 درجة، وتصل بين 21 و24 درجة على مناطق الخليج.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة. الرياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة، تتراوح بين 40 و80 كيلومترًا في الساعة، تصل أحيانًا إلى 90 كيلومترًا، مسببةً إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية. درجات الحرارة تتراوح بين 15 و20 درجة، وتصل بين 21 و24 درجة على مناطق الخليج. الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر يوم الغد على غدامس والحمادة واحتمال أمطار خفيفة. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل أحيانًا إلى 50 كيلومترًا، وتتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية. درجات الحرارة القصوى بين 27 و29 درجة، بينما تكون بين 20 و23 درجة على غدامس والحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر يوم الغد على غدامس والحمادة واحتمال أمطار خفيفة. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل أحيانًا إلى 50 كيلومترًا، وتتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية. درجات الحرارة القصوى بين 27 و29 درجة، بينما تكون بين 20 و23 درجة على غدامس والحمادة. الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الواحات والسرير. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على جالو وأوجله، مسببةً إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، وتمتد يوم الغد إلى أغلب المناطق. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و25 درجة، مع توقع ارتفاعها يوم الغد على السرير وتازربو.

ويتوقع انخفاض سرعة الرياح على مناطق الشمال الشرقي بداية من يوم الأربعاء، وعلى باقي المناطق تدريجيًا من يوم الجمعة، مع استقرار تدريجي في الأحوال الجوية.