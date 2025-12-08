الأرصاد تتوقع أمطاراً خفيفة بمناطق الشمال خلال الأيام القادمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 تقريرًا عن الأحوال الجوية المتوقعة في مختلف أنحاء ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية، خاصة في الشمال الشرقي، ومن المتوقع أن يبدأ الطقس في الاستقرار تدريجيًا ابتداءً من يوم الغد مع انقشاع السحب الممطرة.

المنطقة من رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: تتكاثر السحب بين الحين والآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وخاصة الممتدة من طرابلس إلى سرت.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع توقع تغيير اتجاهها إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ابتداءً من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أغلب المناطق، مع فرصة جيدة لسقوط الأمطار على مناطق مثل المرج والجبل الأخضر ودرنة وطبرق حتى أقصى الساحل الشرقي، يصحبها خلايا رعدية قد تتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومن المتوقع أن تقل سرعتها تدريجيًا من مساء يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: تتكاثر السحب مساء يوم الغد مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه من شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

حالة السماء: تكاثر السحب على منطقة الجغبوب وما جاورها، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن الطقس سيستقر في مناطق الشمال ابتداءً من يوم الغد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار حتى بداية الأسبوع المقبل.