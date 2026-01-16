تقلبات جوية وأمطار خفيفة على مناطق مختلفة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بيانًا حول الوضع الجوي السائد والمتوقع اعتبارًا من اليوم الجمعة 16 January 2026 وخلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى استمرار تأثيرات جوية متقلبة على عدد من مناطق البلاد.

وأوضح البيان أن السحب تتكاثر من حين لآخر اليوم على مناطق الشمال الغربي والحمادة وغدامس، وتتخللها أمطار خفيفة ومتفرقة، وتترافق أحيانًا مع خلايا رعدية على بعض مناطق الشمال الغربي، مع بقاء التأثيرات محدودة من حيث كميات الهطول.

وسجّل المركز انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال والحمادة وغدامس، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات النهار بين 12 و18 درجة مئوية، بينما تسود أجواء معتدلة نسبيًا على باقي المناطق مع درجات حرارة تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خصوصًا على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، لتتراوح بين 2 و6 درجات مئوية، ما يستدعي الانتباه إلى برودة الأجواء وتقلبات الطقس خلال تلك الفترات.

وتوقع المركز أن تتأثر مناطق الشمال والوسط اعتبارًا من مساء يوم الأحد برياح جنوبية شرقية نشطة، وتتجاوز سرعتها 60 كيلومترًا في الساعة، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تخضع للتحديث كل 24 ساعة، مع إصدار تنبيهات إضافية في حال حدوث أي تغيرات جوية ملحوظة.