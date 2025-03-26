أمطار رعدية بمناطق مختلفة.. والرياح محمّلة بالأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تبقى الأجواء غائمة هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي، يتخللها أحياناً أمطار متفرقة وخلايا رعدية على بعض المناطق خاصة أقصى الساحل الغربي (راس جدير إلى الخمس وبعض مناطق الدواخل- مناطق الجبل الغربي– والحمادة وغدامس)، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح”.

وبحسب نشرة الأرصاد الجوية، “تسجل درجات الحرارة ارتفاع نسبى اليوم على باقي مناطق البلاد( الشمال الشرقى- الجنوب ) مع رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة خاصة على المناطق الممتدة من الخليج حتي الجبل الأخضر مما تسبب في إثارة الاتربة والغبار، وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد على أغلب هذه المناطق (الشمال الشرقي والجنوب الغربي) ويشمل مناطق الجنوب الشرقي يوم الجمعة”.