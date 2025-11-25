أمطار رعدية نهاية الأسبوع.. الأرصاد تحذر من موجة برد بمناطق الشمال

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وأشار المركز إلى اعتدال نسبي في درجات الحرارة خلال النهار اليوم وغدًا على أغلب مناطق البلاد، حيث تتراوح بين 17 و25 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في ساعات الليل والصباح الباكر، خصوصًا على المناطق الجبلية والصحراوية.

تفاصيل الطقس حسب المناطق:

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر تدريجيًا مساء الغد، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من يوم الخميس على المناطق الساحلية مع خلايا رعدية أحيانًا. الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تتحول تدريجيًا إلى غربية فشمالية غربية. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18-23مْ، وتنخفض يوم الخميس لتصبح بين 10-17مْ نهارًا، وتهبط إلى 3-7مْ ليلًا وصباحًا على المرتفعات الجبلية.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط اليومين القادمين مسببة أتربة وغبار على بعض المناطق. درجات الحرارة القصوى بين 17-23مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: صافية إلى قليلة السحب. الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة. درجات الحرارة القصوى بين 21-25مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجغبوب. الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية. درجات الحرارة القصوى بين 21-23مْ مع زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

وبحسب المركز، من المتوقع أن تبدأ موجة برد يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار رعدية على السواحل، تمتد يوم السبت لتشمل الشمال الشرقي، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتحول الرياح إلى غربية وشمالية غربية.

وحذر المركز من نشاط الرياح على سهل بنغازي والجبل الأخضر خلال اليومين القادمين، مما قد يسبب إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق.