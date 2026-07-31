أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد تحذر من «تقلبات جوية» خلال الأيام القادمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء تشهد بداية من اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 وخلال اليومين المقبلين حالة من عدم الاستقرار الجوي في عدد من مناطق البلاد، مع توقعات بتكاثر السحب وظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان له، أن السحب الرعدية ستتركز مساء اليوم على بعض المناطق الحدودية مع تونس، إضافة إلى نالوت ويفرن وغريان والعربان وترهونة وما جاورها، وبني وليد والمناطق المحيطة بها، وبعض مناطق جنوب طرابلس، وباطن الجبل، وجنوب سرت.

وأشار المركز إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون متفرقة، مع احتمال أن تكون جيدة أحيانًا على بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية المحلية، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والانتباه في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.

وأضاف المركز أن بعض المناطق الساحلية، خصوصًا الممتدة من رأس إجدير إلى الخمس، ستشهد تكاثرًا للسحب من حين إلى آخر، مع احتمال هطول زخات خفيفة من الأمطار.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الأجواء ستبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، مع ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية، متوقعًا تسجيل زيادة طفيفة في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي منتصف الأسبوع المقبل.

وفي نشرة الصيد البحري، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من نشاط الرياح على الساحل الممتد من شحات إلى خليج بومبه، حيث تكون الرياح شرش إلى براني نشطة إلى قوية، وتتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار.

وأوضح المركز أن الساحل الغربي الممتد من رأس إجدير إلى سرت يشهد سماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع رياح براني إلى بحري تتحول تدريجيًا إلى شرش، وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.50 متر.

وبيّن المركز أن حالة البحر على الساحل الغربي ستكون خفيفة الموج إلى قليلة الاضطراب، وتصبح هادئة غدًا على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، فيما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية، وتبقى الرؤية جيدة.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون السماء قليلة السحب إلى صافية، مع رياح بحرية إلى شرش تتحول إلى براني، وتصل سرعتها إلى 25 و35 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى خليج بومبه.

ولفت المركز إلى أن ارتفاع الموج على الساحل الشرقي يتراوح بين 0.50 و4 أمتار، مع حالة بحر خفيفة الموج إلى قليلة الاضطراب، تصبح مضطربة في منطقة شحات إلى خليج بومبه، بينما تكون الرؤية جيدة وتتحول إلى متوسطة أو رديئة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الصحة الليبية إرشادات للسلامة داخل أحواض السباحة، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات الوقاية يساهم في جعل السباحة أكثر أمانًا.

ودعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إلى عدم ترك الأطفال دون مراقبة داخل أو بالقرب من أحواض السباحة، حتى لمن يجيدون السباحة، مع ضرورة وجود شخص بالغ لمتابعتهم بشكل مستمر، والالتزام بتعليمات المنقذين وإرشادات السلامة.

كما شددت الوزارة على ضرورة تجنب الجري أو المزاح على حواف المسابح لتفادي الانزلاق والإصابات، وعدم دخول المسبح عند الشعور بالإعياء أو بعد تناول وجبة ثقيلة مباشرة، إضافة إلى التأكد من نظافة المياه وصلاحيتها للاستخدام.

وأكدت وزارة الصحة أهمية الاستحمام قبل دخول المسبح وبعد الخروج منه للحفاظ على النظافة والوقاية من العدوى، داعية إلى طلب المساعدة فورًا والاتصال بخدمات الطوارئ على الرقم 1412 عند وقوع حالات غرق أو فقدان للوعي.