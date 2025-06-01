أمطار رعدية وسيول محتملة بالجنوب الغربي وتحذيرات من تقلبات جوية مفاجئة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس للأيام المقبلة، مشيراً إلى تكاثر السحب بشكل متقطع على مناطق الجنوب الغربي، بما في ذلك العوينات، البركت، غات وما جاورها، سبها وأوباري، مرزق، القطرون، إضافة إلى المناطق الحدودية مع الجزائر.

وبحسب المركز، من المتوقع أن تترافق هذه السحب مع خلايا رعدية وسقوط أمطار متفرقة، قد تكون جيدة إلى غزيرة أحياناً بدءاً من مساء يوم غد، ما قد يؤدي إلى سيول وجريان الأودية في بعض المناطق. وقد شدد المركز على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

في المقابل، ووفق نشرة المركز اليومية، تستمر الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم ويوم الغد في باقي أنحاء البلاد، فيما يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً نسبياً خلال ساعات النهار بدءاً من يوم الثلاثاء على مناطق غرب البلاد.

وتأتي هذه التوقعات في ظل دخول البلاد في الفترة الانتقالية بين فصلي الربيع والصيف، وهي مرحلة غالباً ما تشهد اضطرابات جوية متفاوتة، خصوصاً في مناطق الجنوب الليبي التي تتأثر بالامتداد المداري القادم من وسط القارة الإفريقية، وتُعد مناطق مثل غات ومرزق والقطرون من بين أكثر المناطق عرضة لنشاط السحب الركامية وهطول الأمطار المفاجئة، التي قد تتسبب في سيول نتيجة لطبيعة التضاريس الصحراوية وجفاف التربة.

ويُذكر أن هذه الظواهر الجوية كانت قد تكررت في السنوات الماضية خلال نفس الفترة، مسببة أضراراً مادية وبشرية في بعض الحالات، نتيجة عدم جاهزية البنى التحتية لمواجهة السيول المفاجئة، ويأتي تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم تأكيداً على ضرورة متابعة التطورات الجوية وأخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المفتوحة وعلى الطرق الصحراوية.