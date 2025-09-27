أمطار رعدية وغزيرة متوقعة بالشمال.. تحذيرات من تجمع المياه وجريان الأودية

أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، ويستمر تأثيرها حتى صباح الغد، مصحوبة بأمطار متفرقة تأثيرها عشوائي بين المناطق، خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة أحياناً على بعض المناطق الساحلية، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مع رياح نشطة السرعة مصاحبة للخلايا الرعدية.

ففي مناطق الشمال الشرقي وغدامس والحمادة، يُتوقع تكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، بينما تبقى الأجواء مستقرة في مناطق الجنوب، مع تراجع درجات الحرارة بداية من الغد على مناطق الشمال الغربي.

تفاصيل النشرة حسب المناطق:

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: تكاثر للسحب الرعدية مساء اليوم وصباح الغد مع أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة أحياناً، وریاح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية مع انخفاض يوم الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار متفرقة، وریاح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية، ودرجات الحرارة بين 27 و33 درجة مئوية مع ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: صافية إلى قليلة السحب مع تكاثر على غدامس والحمادة وفرصة أمطار متفرقة، وریاح شمالية إلى شمالية غربية على غدامس والحمادة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على باقي المناطق، ودرجات الحرارة بين 35 و39 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: صافية إلى قليلة السحب، وریاح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة بين 32 و36 درجة مئوية.

من المتوقع أن تعود السحب الرعدية الممطرة للتكاثر بداية من يوم الخميس القادم على مناطق الشمال الغربي. تحديث النشرة يتم كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات جوية.