أمطار شمالية وأتربة في الجنوب الشرقي.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن توقعات لحالة جوية غير مستقرة على عدد من المناطق خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع طقس معتدل نسبياً في العموم، وسحب ممطرة على الشمال، ورياح مثيرة للأتربة في الجنوب الشرقي تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية.

ففي مناطق الساحل الغربي (رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة) تتكاثر السحب على فترات مع فرصة لهطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 20 و26 مئوية.

وفي الساحل الشرقي (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد) الطقس غالباً غائم جزئياً مع فرصة لأمطار متفرقة، خاصة من المرج حتى أقصى الساحل الشرقي، وقد تتخللها خلايا رعدية. الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية مساء الأربعاء، ودرجات الحرارة بين 19 و25 مئوية.

وفي الجنوب الغربي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة) السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة، والحرارة تتراوح من 27 إلى 33 درجة مئوية.

الجنوب الشرقي (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة) الطقس متقلب مع سحب على الجغبوب وفرص لأمطار متفرقة.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية مسببة إثارة للأتربة والرمال وانخفاضاً في الرؤية، قبل أن تتحول مساءً إلى شمالية غربية. الحرارة تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، مع انخفاض متوقع غداً.

وتوقع المركز أن يستقر الطقس تدريجياً على معظم مناطق ليبيا نهاية الأسبوع، مع أجواء معتدلة نسبياً.