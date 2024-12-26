أمطار غزيرة في العجيلات وتراجع المنخفض مطلع الأسبوع القادم

أعلن المركز الوطني للارصاد الجوية، أن كميات غزيرة من الأمطار هطلت يوم أمس على بعض المناطق، حيث سجلت 70 مليمتر على منطقة الغالمية بالعجيلات.

وأوضح المركز أنه ما تزال الأجواء شتوية باردة مصحوبة بسقوط أمطار ( من حين لإخر ) على أغلب مناطق شمال البلاد (الممتدة من راس اجدير إلى سرت– سهل الجفارة– ترهونة – مسلاتة – وبعض مناطق جبل نفوسة – مناطق الخليج – إجدابيا – سهل بنغازي – المرج- البيضاء – شحات – درنة إلى أقصى الساحل الشرقي)، تصحبها خلايا رعدية، تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة على بعض المناطق خاصةً ( سرت – الخليج – إجدابيا – الجبل الأخضر )مما تسبب فى تجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، سيول وجريان بعض الأودية.

ويصاحب الهطول سقوط حبات البرد (التبروري) على بعض المناطق، عليه أخذ الحيطة والحذر.

وأكد المركز أن فاعلية السحب الممطرة تقل تدريجياً بدايةً من يوم الأحد.