أمطار غزيرة بمناطق الغرب وتحذير من حدوث فيضانات

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق غرب ليبيا، تشمل غدامس والحمادة والمناطق الحدودية الغربية، إضافة إلى مناطق الجبل الغربي وترهونة ومسلاته وبني وليد ومصراتة وجنوبها.

وبحسب المركز، تتسبب هذه الأمطار في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مع احتمالية حدوث فيضانات في بعض المناطق، لذا يُنصح المواطنون بأخذ الحيطة والحذر.

كما يُتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الساحل الغربي والجنوب الغربي، بما في ذلك شمال غات وأوباري وسبها ومرزق.

وتستمر فرصة الأمطار لتشمل أغلب مناطق الشمال وخاصة الساحلية ابتداءً من يوم الغد، على أن تكون الفرصة أفضل يومي الخميس والجمعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح.

التفاصيل حسب المناطق

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء ملبدة جزئيًا مع أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا مصحوبة بخلايا رعدية، تشمل الجبل الغربي وترهونة ومسلاته وبني وليد ومصراتة وجنوبها. الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع سقوط أمطار متفرقة ابتداءً من الغد، تشمل سهل بنغازي والجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل يوم الخميس. الرياح جنوبية شرقية معتدلة تتحول لاحقًا إلى غربية وشمالية غربية، ودرجات الحرارة بين 17 و20 درجة مئوية. الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء ملبدة جزئيًا مع سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون غزيرة على غدامس والحمادة والمناطق الحدودية الغربية. الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة بين 13 و19 درجة مئوية، مع انخفاض لاحق.

ومن المتوقع استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق الشمال حتى بداية الأسبوع القادم، مع أفضلية فرص الأمطار على المناطق الساحلية، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.