أمطار غزيرة تضرب مناطق واسعة.. الإغاثة ترفع «حالة التأهب»

حذّرت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية من تأثير منخفض جوي نشط متوقع أن يبدأ تأثيره على مناطق شرق ليبيا اعتبارًا من يوم الجمعة، مع احتمالية هطول أمطار غزيرة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق ومساعد، وما قد يرافق ذلك من تشكّل سيول وجريان أودية.

وأعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع فروعها، تحسبًا لأي طارئ محتمل، داعية الجهات المختصة إلى تعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية.

كما ناشدت المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب التواجد في مجاري الأودية أو عبور الطرق المغمورة بالمياه، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وفي السياق ذاته، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية في البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال والوسط، تترافق مع خلايا رعدية، مع توقعات بأن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا مساء اليوم على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر ودرنة إلى طبرق وأقصى الساحل الشرقي والمناطق المجاورة.

وأوضح المركز أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع احتمال جريان بعض الأودية المحلية، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة وعلى الطرقات القريبة من مجاري الأودية.

كما أشار إلى نشاط في الرياح الشمالية إلى الشمالية الشرقية على مناطق الخليج وأجدابيا وسهل بنغازي، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضًا على أغلب مناطق الشمال والوسط، مع انخفاض ملحوظ متوقع يوم الغد على مناطق الجنوب الشرقي، على أن تبدأ بالارتفاع التدريجي بداية من يوم الأحد على أغلب مناطق غرب البلاد.

وبيّن المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد تكاثرًا للسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، بينما تتأثر مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر ودرنة وطبرق وأقصى الساحل الشرقي.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال أمطار متفرقة على بعض المناطق، بينما تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة سحبًا متكاثرة أحيانًا مع احتمال أمطار خفيفة.

وأكد المركز أن التوقعات قابلة للتحديث كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغييرات في الحالة الجوية، مشددًا على أن آخر تحديث هو المعتمد.