أمطار غزيرة تُحوّل صحراء أوباري القاحِلة إلى بحيرة وشلالات خلاّبة

شهدت مناطق جنوب غرب ليبيا، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، هطول أمطار غزيرة، تسببت في تحويل صحراء أوباري القاحلة بعد جفاف دام لأكثر من 12 عاماً، إلى بحيرة واسعة يلهو فيها الأطفال، وتجمّعت على شكل شلالات في منطقة الهروج، التي تضم أكبر مجموعة للجبال البركانية في شمال إفريقيا.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” رصد المجلس المحلي للشباب في بلدية أوباري تشكّل بحيرة ضخمة في أحد الأودية قرب المدينة، ما جذب الأطفال للّهو في مياهها؛ إذ لم يشهدوا طيلة عمرهم هطول أمطار بهذه الكمية.

وفي الهروج، صبّت الأودية المحيطة بها مياهها في المنطقة، وصارت الجيوب والحفر الوعائية بها إلى خزانات مياه طبيعية، كما أصبحت الجروف شلالات للمياه.

ويرى الخبير الليبي بالمعهد الدولي للتنمية المستدامة، “خالد البدري” أن الموجة الأخيرة من الأمطار في جنوب ليبيا تدل على بداية التأثيرات الواضحة لتغيّر المناخ، وربما يسهم في انحصار التّصحُّر.