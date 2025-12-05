أمطار غزيرة على الشمال الشرقي.. والأرصاد تتوقع امتدادها

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن عدداً من مناطق الشمال الشرقي يشهد في الوقت الحالي حالة من الأمطار المتواصلة، وسط توقعات بامتداد الحالة الجوية نحو مناطق من الشمال الغربي خلال الساعات المقبلة.

وأشار المركز في تحديثه الصادر اليوم إلى أن السحب الماطرة تتقدم تدريجياً باتجاه الغرب، الأمر الذي قد يتسبب في هطولات متفاوتة الشدة على بعض المدن الساحلية والداخلية.

ودعا المركز المواطنين إلى متابعة الإرشادات المتعلقة بالقيادة خلال فترات هطول الأمطار، والانتباه لاحتمال تشكل تجمعات مائية في الطرقات، خاصة في المناطق المنخفضة.

ويتابع المركز تطورات الحالة الجوية عبر منظومات الرصد والتحليل، مع التأكيد بأن التغييرات الجوية الحالية مرتبطة بمرور منخفض جوي يعمل على زيادة كميات السحب وتكثيف فرص هطول الأمطار خلال فترة قصيرة.