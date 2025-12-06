أمطار غزيرة ورياح نشطة تعمّ معظم المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل اضطرابات جوية واسعة على مناطق ليبيا ابتداء من يوم السبت 06 ديسمبر 2025.

وذكر أن فرصة هطول الأمطار استمرت بشكل متقطع على مناطق الشمال خصوصًا الساحلية، ورافقتها خلايا رعدية في فترات متعددة، بينما برزت مناطق الشمال الشرقي كأكثر المناطق تعرضًا للهطولات الغزيرة التي أدت إلى تجمع المياه وسيول وجريان أودية محلية ما استدعى التنبيه إلى ضرورة الحذر.

وسادت أجواء باردة على مختلف أنحاء البلاد وازدادت قوة الرياح على الشمال، بينما تراوحت درجات الحرارة القصوى بين 12 و18 مئوية وسجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار المركز في نشرته إلى أن الشريط الممتد من رأس أجدير إلى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة شهد أمطارًا متفرقة تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة في بعض المواقع ورافقتها خلايا رعدية، بينما وصلت سرعة الرياح إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وتراوحت درجات الحرارة بين 12 و19 مئوية.

وتعرضت مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد لهطولات متوسطة إلى غزيرة خصوصًا على الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر، ورافقتها خلايا رعدية أدت إلى سيول محلية، بينما هبت رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، وتراوحت درجات الحرارة بين 14 و19 مئوية.

وسجلت مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة استقرارًا نسبيًا مع سماء قليلة السحب ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، بينما تراوحت درجات الحرارة بين 16 و18 مئوية.

وشهدت الواحات والسرير وتازربو والكفرة سماء قليلة السحب تكاثرت في بعض الفترات، وهبت عليها رياح جنوبية غربية إلى غربية بينما سادت رياح شمالية غربية إلى غربية على تازربو والكفرة، وتراوحت درجات الحرارة بين 18 و20 مئوية.

وذكر المركز في توقعاته المستقبلية أن السحب ستتكاثر يوم الأربعاء على مناطق الجنوب الغربي وستصحبها خلايا رعدية وزخات مطرية، مع تسجيل تراجع إضافي في درجات الحرارة.

وفي نشرة الصيد البحري، أعلن المركز نشاط رياح شرش إلى غربية على معظم الساحل بسرعات تراوحت بين 25 و30 عقدة، وارتفاعًا للموج بين ثلاثة وأربعة أمتار، بينما تراوحت حرارة سطح البحر بين 21 و22 مئوية، وتراجعت الرؤية بسبب اضطراب البحر والأمطار. وسجل الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت أمطارًا متفرقة ورياحًا بين 15 و30 عقدة وموجًا بين 1.50 و4.00 أمتار، بينما تعرض الساحل الممتد من رأس لانوف إلى طبرق لأمطار متفرقة ورياح غربية إلى شرش مع فترات باش على شحات إلى طبرق وصلت سرعتها إلى 30 عقدة، وارتفع الموج إلى أربعة أمتار على ساحل الخليج.