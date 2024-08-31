أمطار غزيرة وسيول جارفة تجتاح اليمن والسعودية

شهدت السعودية واليمن سقوط أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بموجة من الفيضانات والسيول جارفة تركزت في صنعاء والمدينة المنورة.

ففي اليمن، هطلت أمطار غزيرة على مديرية زبيد في محافظة الحديدة وسط تضارب في الأنباء حول حصيلة ضحايا، وبلغت في محافظة الحديدة وأريافها 84 شخصا غالبيتهم من مديرية زبيد، خلال الساعات الماضية.

وقال وكيل محافظة ذمار ورئيس لجنة الطوارئ أحمد علي الضوراني: “تهدم 28 منزلا بشكل كامل و271 منزلا بشكل جزئي في مديريات المحافظة”. وأضاف: “تقطعت 145طريقا، ولحقت الانهيارات الصخرية 19 موقعا بينما تصدعت السدود في مديريتي الحداء وجبل الشرق وجرفت سيارات في مدينة ذمار وجبل الشرق”.

وتابع: “جهود الاستجابة السريعة مستمرة بتقييم الأضرار رغم وجود صعوبة بالوصول إلى عدد من المواقع المتضررة نتيجة انقطاع الطرق التي أعاقت حركة التنقلات اضافة الى غزارة الامطار

وشدد الضوراني أنه تم تحديد الأولويات القصوى للمتضررين والمتمثلة بالغذاء والمأوى والحماية فيما الحاجة الآن لتطهير المياه في الآبار الملوثة وتوفير مواد معالجة المياه.

كم شهدت المدينة المنورة في السعودية، ليل الجمعة سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول غير مسبوقة، وصفت بالتاريخية.

وأظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد من تساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أصدر، الجمعة، تنبيها بشأن الأمطار على المدينة المنورة وجريان السيول.

سيول المدينه التاريخيه pic.twitter.com/SfFLlUyuNK — عبدالله الحربي (@alamattaqs) August 30, 2024