أمطار قياسية تغرق تونس والسيول تجرف كل شيء!

لقي أربعة أشخاص حتفهم في تونس بسبب أمطار قياسية سببت فيضانات واسعة وأجبرت السلطات على تعليق الدروس في المدارس، لا سيما في العاصمة تونس، بينما وصف مسؤول الثلاثاء الوضع بأنه “صعب جدا” في بعض الولايات.

وقال مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق رحال، إن كميات الأمطار التي سجلت خلال يناير كانت استثنائية في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى. وأضاف أن هذه المناطق لم تشهد أمطارا مماثلة منذ عام 1950، مما يجعل الوضع الحالي غير مسبوق منذ أكثر من سبعة عقود.

وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري إلى أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير، بينهم امرأة في العقد الخامس جرفتها المياه. وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية عبد الرؤوف مرواني أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع السيول والفيضانات.

ونشرت منصات التواصل الاجتماعي صورا للسيول الجارفة في الشوارع، أظهرت عددا كبيرا من السيارات العالقة وارتفاع منسوب المياه حتى مستوى أبواب المنازل.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجيش يشارك في عمليات الإنقاذ كجزء من لجنة مكافحة الكوارث الطبيعية.

ولم تتوقف الأمطار الغزيرة منذ مساء الاثنين في العاصمة ومناطق أخرى في الوسط الشرقي، ما أدى إلى توقف حركة النقل العام والخاص في بعض المناطق، وتعليق جلسات المحاكم في تونس الكبرى، وتأجيل الدروس في المدارس.

أمطار غزيرة ورياح قوية على مناطق شمال تونس الساعات الماضية وستتواصل هذه التقلبات إلى يوم الغد. هنا يظهر هيجان شاطئ سيدي بوحديد في الحمامات شمال شرقي #تونس حيث غمرت مياه البحر الشارع pic.twitter.com/hbBFSp4EpV — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) January 19, 2026

تعليق الدراسة في تونس حيث ذروة الحاله تبدا مساء اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/G39S7ZryYy — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) January 19, 2026