أمطار متفرقة وخلايا رعدية.. توقعات الطقس في عموم ليبيا ليوم الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فرصة سقوط أمطار متفرقة، اليوم الثلاثاء، على مناطق الشمال الشرقي، وتكون جيدة على الجبل الأخضر، مصحوبة بخلايا رعدية.

وذكر المركز أنّ السماء ستكون قليلة السحب، تتكاثر أحيانا نهار اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من زليتن حتى سرت، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

وأشار المركز إلى احتمالية سقوط أمطار متفرقة الثلاثاء وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر، تصحبها خلايا رعدية، قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وتابع المركز أنّ السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الجفرة، والرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.